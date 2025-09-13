Ричмонд
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке

Трое мужчин напали с ножом на контролеров электрички в Подмосковье, их задержали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров электрички Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, они задержаны транспортными полицейскими столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

«Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение об агрессивных пассажирах поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Транспортные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали нарушителей.

По данным пресс-службы, следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве.