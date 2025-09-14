Спасатель назвал предполагаемую версию гибели белоруса на Эльбрусе

Цинделиани был одним из тех, кто искал туриста-белоруса в районе Терскольского водопада.
Спасатель обратил внимание на то, что, судя по повреждениям, белорус упал с большой высоты.
«Наверху там есть поля, где очень высокая трава, крутой уклон. Подходящей обуви не было, одежды не было, мне кажется. В тумане, наверное, заблудился. Мое мнение такое», — сказал Цинделиани.
В эфире также показали последнее видео погибшего белоруса, которое он отослал незадолго трагедии.
В нем он говорит: «Сегодня пробуем с высоты 1900 подняться на высоту 3600 в ручном режиме. Все, тропинка что-то совсем уменьшилась. Я уже ей немного не доверяю».
Незарегистрированный турист из Беларуси перестал выходить на связь с 3 сентября. Сообщалось, что он планировал подняться на гору Терсколак (высота 3800 метров) в юго-восточном отроге Эльбруса.
В спасательной операции были задействованы специалисты Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и центра «Лидер», а также вертолет МЧС.
Утром 7 сентября стало известно, что тело 26-летнего туриста найдено.