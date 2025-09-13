Ричмонд
В ДТП на трассе в Новгородской области погибли два человека

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла вечером 13 сентября на 450-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» в Окуловском округе Новгородской области. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области, столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ», легковой автомобиль BMW и грузовик МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «КамАЗа» и пассажир BMW, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла вечером 13 сентября на 450-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» в Окуловском округе Новгородской области. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области, столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ», легковой автомобиль BMW и грузовик МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «КамАЗа» и пассажир BMW, еще трое пострадавших были госпитализированы.

«Водитель “КамАЗа” столкнулся с двигавшимся впереди BMW, после чего легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. Затем “КамАЗ” врезался в грузовой МАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля “КамАЗ” погиб в карете скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля BMW погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили на сайте ведомства.

По информации ГИБДД, водитель BMW был доставлен в медицинское учреждение города Окуловка. Водитель и пассажир грузовика МАЗ также получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу Великого Новгорода.