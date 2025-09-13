В ДТП на трассе в Новгородской области погибли два человека

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла вечером 13 сентября на 450-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» в Окуловском округе Новгородской области. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области, столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ», легковой автомобиль BMW и грузовик МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «КамАЗа» и пассажир BMW, еще трое пострадавших были госпитализированы.