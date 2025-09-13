Премьер Франции передумал отменять Пасху и День Победы

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отказался от предложения отменить два праздничных выходных — Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая. Об этом глава правительства рассказал в интервью газете Midi Libre. Инициатива об отмене праздников принадлежала его предшественнику Франсуа Байру и рассматривалась как часть мер по укреплению государственных финансов в проекте бюджета на 2026 год.