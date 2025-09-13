Ричмонд
Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в баре Мадрида

Пять человек находятся в тяжелом и потенциально тяжелом состоянии после взрыва в баре на севере Мадрида, который произошел вечером 13 сентября. Пострадали как минимум 25 человек, всем им оказана медицинская помощь на месте происшествия, сообщает Отдел Чрезвычайных ситуаций в Мадриде.

Пять человек находятся в тяжелом и потенциально тяжелом состоянии после взрыва в баре на севере Мадрида, который произошел вечером 13 сентября. Пострадали как минимум 25 человек, всем им оказана медицинская помощь на месте происшествия, сообщает Отдел Чрезвычайных ситуаций в Мадриде.

«Минимум 25 человек пострадали в результате взрыва в баре в Мадриде. Все они получили медицинскую помощь. Двое находились в тяжелом состоянии и были перевезены в больницы 12 октября и Ла-Пас. Еще три человека были переведены как потенциально тяжелобольные», — говорится в сообщении ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖителей Мадрида не пускают в дома после взрыва.

Ранее стало известно, что взрыв произошел днем 13 сентября в подвале жилого дома на улице Мануэля Марото в районе Пуэнте-де-Вальекас, где проживали 11 семей. В результате инцидента пострадали люди, здание частично обрушено. Жильцы были эвакуированы.