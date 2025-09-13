Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в баре Мадрида

«Минимум 25 человек пострадали в результате взрыва в баре в Мадриде. Все они получили медицинскую помощь. Двое находились в тяжелом состоянии и были перевезены в больницы 12 октября и Ла-Пас. Еще три человека были переведены как потенциально тяжелобольные», — говорится в сообщении ведомства.