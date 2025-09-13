Два человека погибли, трое пострадали в крупном ДТП на трассе под Новгородом

На федеральной трассе «Нева» в Новгородской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика «Камаз» и двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Инцидент случился на 450-м километре трассы М-11 «Нева» в Окуловском округе. По данным регионального УМВД, водитель «Камаза» столкнулся с ехавшим впереди BMW. От удара BMW отбросило на металлическое барьерное ограждение, после чего «Камаз» столкнулся с автомобилем МАЗ.
Водитель «Камаза» скончался по дороге в больницу, а пассажир BMW погиб на месте происшествия. Водители BMW и МАЗ, а также пассажир последнего, были доставлены в больницу Великого Новгорода. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, который устроил смертельное ДТП на 81-м километре автодороги М-2 «Крым». В этой аварии погибли мать и ее девятилетний сын. Водитель грузовика нарушил ПДД и влетел в легковушку, которая осуществляла движение по полосе разгона. При перестроении обвиняемый не включил указатели правого поворота и врезался в машину, прижав ее к обочине.