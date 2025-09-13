В Лондоне три миллиона человек вышли на протесты против Стармера

Три миллиона человек вышли на протесты в Лондоне.
В Лондоне более трех миллионов человек приняли участие в массовой акции против премьер-министра Великобритании Кира Стармера и нелегальной иммиграции. Об этом сообщил британский правый активист Томми Робинсон.
«Более трех миллионов патриотов вышли сегодня в центр Лондона в невиданном прежде порыве патриотизма. И мы только начинаем», — заявил Робинсон в своем telegram-канале.
Однако данные полиции отмечают другую численность протестующих. По информации ведомства, на акцию пришли около 110 тысяч человек, а еще 2,5 миллиона следили за ней онлайн.