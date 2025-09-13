В Новгородской области в аварии с грузовиками и BMW погибли два человека

ДТП с участием грузовиков и легковушки в Новгородской области унесло жизни двух человек. Видео © Telegram / Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области.
По предварительным сведениям, КамАЗ врезался в BMW, который после удара влетел в барьер. Затем грузовик столкнулся с МАЗом. В результате погиб водитель КамАЗа — он скончался в карете скорой, а пассажир BMW умер до приезда медиков. Ещё трое — водитель BMW, а также водитель и пассажир МАЗа — получили травмы и были госпитализированы.
На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
