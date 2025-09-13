Ричмонд
В Новгородской области в аварии с грузовиками и BMW погибли два человека

На трассе М-11 в Новгородской области произошло смертельное ДТП с участием трёх машин — КамАЗа, МАЗа и BMW. По данным ГИБДД, авария случилась вечером 13 сентября в Окуловском округе.

Источник: Life.ru

ДТП с участием грузовиков и легковушки в Новгородской области унесло жизни двух человек. Видео © Telegram / Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области.

По предварительным сведениям, КамАЗ врезался в BMW, который после удара влетел в барьер. Затем грузовик столкнулся с МАЗом. В результате погиб водитель КамАЗа — он скончался в карете скорой, а пассажир BMW умер до приезда медиков. Ещё трое — водитель BMW, а также водитель и пассажир МАЗа — получили травмы и были госпитализированы.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье на трассе трагически погиб учитель ОБЖ: он разбился на мотоцикле, спеша на урок. Коллеги и ученики школы до сих пор не могут оправиться от случившегося.