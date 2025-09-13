Заслуженный врач Борис Ариэль утонул в Санкт-Петербурге

Поиски профессора Ариэля начались 13 сентября после того, как он не вернулся на завтрак к своему другу — детскому хирургу. Утром этого дня очевидцы видели врача, купающегося в водоеме, который уверял, что чувствует себя хорошо. Его вещи были найдены на берегу, позже, на противоположном берегу было обнаружено тело мужчины. К поискам привлекли спасателей и местных жителей.