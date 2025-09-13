Ричмонд
Из-за взрыва в Орловской области власти Курщины выделили автобусы для помощи пассажирам

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, заявил, что власти региона направили автобусы для помощи пассажирам, которые не могут покинуть Орловщину из-за взрыва на железной дороге.

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, заявил, что власти региона направили автобусы для помощи пассажирам, которые не могут покинуть Орловщину из-за взрыва на железной дороге. Подробности он сообщил в своем Telegram-канале.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам… Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск», — указал Алексаендр Хинштейн.

Согласно информации главы региона, выделенный транспорт поможет вывезти из Орловщины 457 человек. Отмечается, что среди пассажиров, следовавших на Курщину, есть много детей.

О взрыве на участке железной дороги в Орловской области стало известно вечером субботы, 13 сентября. По имеющимся данным, в результате детонации погибли сотрудники Росгвардии.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше