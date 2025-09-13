Из-за взрыва в Орловской области власти Курщины выделили автобусы для помощи пассажирам

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, заявил, что власти региона направили автобусы для помощи пассажирам, которые не могут покинуть Орловщину из-за взрыва на железной дороге. Подробности он сообщил в своем Telegram-канале.