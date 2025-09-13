ВСУ атакуют регионы России беспилотниками: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Регионы России были атакованы вражескими дронами в ночь на 14 сентября. Под угрозой оказались Брянская, Белгородская, Орловская области, а также Краснодарский край. URA.RU освещает ход отражения атаки в своей онлайн-трансляции.
01:50 На территории Краснодарского края объявлена «Беспилотная опасность», передали в РСЧС. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.
Жителей призывают укрыться помещении без остекления (коридор, кладовая). Если находитесь на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
01:49 Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщили в РСЧС.