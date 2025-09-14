Для доставки пассажиров в Курск после ЧП под Орлом направили 18 автобусов

Для пассажиров, направляющихся в Курск, из Курской области в Орловскую отправлено 18 автобусов. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, транспорт обеспечит доставку до конечного пункта.
По информации Хинштейна, в настоящее время отправки в Курск ожидают 457 человек, среди которых 51 ребенок.
13 сентября вечером на железнодорожных путях в приграничной зоне Орловской и Курской областей нашли взрывные устройства. При их обезвреживании одно сдетонировало: двое росгвардейцев погибли, один в критическом состоянии.
Напомним, что ранее из-за взрывных устройств на ж/д путях в Орловской области было задержано 10 поездов. Максимальное время задержки на данный момент составляет до 4 часов 30 минут. Основными направлениями которых стали: Курск- Москва, Белгород- Санкт-Петербург, Курск-Орел и другие.