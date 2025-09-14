Ричмонд
СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Мадриде достигло 25

В результате взрыва бытового газа в подвале многоквартирного дома в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас пострадали не менее 25 человек, передает издание El Pais.

Согласно информации городских властей, трое из пострадавших пребывают в критическом состоянии, еще двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Сооружение частично обрушилось, а его жильцы были эвакуированы.

Инцидент произошел около 15:00 в субботу, 13 сентября, на улице Мануэля Марото. Как уточняет полиция, ударная волна разрушила стену расположенного по соседству бара Mis Tesoros и часть подъезда жилого здания.

Ранее поступала информация о 14 пострадавших, один из которых был в тяжелом состоянии. К месту ЧП прибыли 17 единиц пожарной техники.

