ТАСС: на нефтебазе в Киевской области произошел взрыв

В Киевской области Украины произошел взрыв на нефтебазе неподалеку от города Васильков. Об этом сообщают СМИ.

Взрыв на нефтебазе произошел под Киевом.

«Взрыв на нефтебазе произошел в Киевской области Украины», — пишет ТАСС. Подробности пока не раскрываются.

Взрывы в различных регионах Украины фиксируются не впервые. Ранее подобные инциденты уже происходили в Киеве, а также в Одессе и Харькове, где во время воздушной тревоги сообщалось о повреждениях инфраструктуры. Утром 8 августа власти также информировали о взрывах и введении тревоги в этих городах.