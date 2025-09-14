ТАСС: на нефтебазе в Киевской области произошел взрыв

Взрыв на нефтебазе произошел под Киевом.
В Киевской области Украины произошел взрыв на нефтебазе неподалеку от города Васильков. Об этом сообщают СМИ.
«Взрыв на нефтебазе произошел в Киевской области Украины», — пишет ТАСС. Подробности пока не раскрываются.
Взрывы в различных регионах Украины фиксируются не впервые. Ранее подобные инциденты уже происходили в Киеве, а также в Одессе и Харькове, где во время воздушной тревоги сообщалось о повреждениях инфраструктуры. Утром 8 августа власти также информировали о взрывах и введении тревоги в этих городах.