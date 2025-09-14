Ричмонд
Десять поездов задержаны в Орловской области из-за взрыва на железной дороге

Движение десяти пассажирских поездов задержано в Орловской области из-за взрыва на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Московской железной дороги (МЖД), максимальное время задержки составляет до 4 часов 30 минут.

Инцидент произошел на перегоне Малоархангельск — Глазуновка, где проводятся оперативные мероприятия. Задержаны следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодск, № 741 Москва-Белгород, № 726 Курск-Москва (а также его отправление), № 30 Белгород-Санкт-Петербург, № 743 Москва-Белгород, № 6336 Курск-Орел, № 6338 Курск-Орел, № 6337 Орел-Курск и № 119 Санкт-Петербург-Белгород.

Диспетчерский аппарат контролирует ситуацию с задержанными поездами. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь и поддерживают комфортный температурный режим в вагонах.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону Центра поддержки клиентов РЖД, говорится в сообщении.

10 сентября стало известно, что транзитный поезд, следовавший в Калининградскую область, был временно задержан на территории Литвы из-за возгорания вагонов с газом на перевалочной станции в Вильнюсе.