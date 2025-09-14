Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД Британии пригрозили уголовными делами участникам протестов в Лондоне

Участники протеста в Лондоне, совершившие противоправные действия, могут понести уголовную ответственность в соответствии с законом. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

За нападение на полицейских могут возбудить уголовные дела.

Участники протеста в Лондоне, совершившие противоправные действия, могут понести уголовную ответственность в соответствии с законом. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

«Право на мирный протест является основополагающим для этой страны… Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона», — говорится в публикации в соцсети X Шабаны Махмуд. Она также выразила благодарность полицейским за службу в условиях массовых демонстраций.

Протестующие собрались на площади Рассел-сквер и в дальнейшем проследовали к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие участники несли национальные флаги Англии и Великобритании, а также выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. В ходе шествия звучала критика миграционной политики правительства и жалобы на ограничения свободы слова. Очевидцы сообщают о нескольких инцидентах между демонстрантами и сотрудниками полиции, что привело к задержаниям и травмам среди правоохранителей.

В центральной части Лондона зафиксированы столкновения между демонстрантами, выступающими против нелегальной миграции, и сотрудниками полиции. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на площади Трафальгар, где стражи порядка, задействовав как конные, так и пешие наряды, оттеснили часть участников акции от района Уайтхолл, в котором расположены правительственные учреждения. Подробнее — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше