Аэропорт Калуги временно ограничил работу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Калуги — Грабцево.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает Telegram-канал Росавиации.
Соответствующая информация появилась с Telegram-канале около 00:32 по мск 14 сентября.
Уточняется, что ограничения введены с целью поддержания безопасности авиационных операций.
Накануне, 13 сентября, в аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полеты авиасудов. Кроме этого, подобные ограничения были также введены в этот же день в аэропорту Уфы. тогда ограничения в работе касались приема и отправления самолетов. Помимо этого, временные ограничения в работе аэропортов Самары и Саратова были также введены 13 сентября.