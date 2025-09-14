Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Калуги временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги 14 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Калуги — Грабцево.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает Telegram-канал Росавиации.

Соответствующая информация появилась с Telegram-канале около 00:32 по мск 14 сентября.

Уточняется, что ограничения введены с целью поддержания безопасности авиационных операций.

Накануне, 13 сентября, в аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полеты авиасудов. Кроме этого, подобные ограничения были также введены в этот же день в аэропорту Уфы. тогда ограничения в работе касались приема и отправления самолетов. Помимо этого, временные ограничения в работе аэропортов Самары и Саратова были также введены 13 сентября.