Аэропорт Калуги временно ограничил работу

Накануне, 13 сентября, в аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полеты авиасудов. Кроме этого, подобные ограничения были также введены в этот же день в аэропорту Уфы. тогда ограничения в работе касались приема и отправления самолетов. Помимо этого, временные ограничения в работе аэропортов Самары и Саратова были также введены 13 сентября.