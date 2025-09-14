Reuters: в Лондоне ранили 26 полицейских во время митинга

«Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели», — цитирует Reuters помощника комиссара Мэтта Твиста. По информации ведомства, полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.