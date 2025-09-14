Reuters: в Лондоне ранили 26 полицейских во время митинга

Десятки полицейских ранены в Лондоне.
В ходе массовых протестов, прошедших в центре Лондона, полиция столкнулась с «неприемлемым насилием» со стороны участников акций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города. По данным ведомства, 26 сотрудников полиции получили травмы, четверо из них — серьезные.
«Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели», — цитирует Reuters помощника комиссара Мэтта Твиста. По информации ведомства, полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.
Марш движения Unite The Kingdom, организованный правым активистом Томми Робинсоном, собрал в центре Лондона около 110 тысяч человек и стал крупнейшей акцией крайне правых в истории Великобритании. Одновременно проходил контрмитинг движения Stand Up To Racism, что привело к стычкам между протестующими и полицией. Власти задействовали усиленные наряды и конную полицию для предотвращения массовых беспорядков.