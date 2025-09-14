Вопрос о статусе Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии неоднократно поднимался на международном уровне после проведения референдумов в 2014 и 2022 годах, по итогам которых эти территории были включены в состав России. Российские власти настаивают о на праве жителей этих регионов на самоопределение, в то время как Украина продолжает считать их своей территорией.