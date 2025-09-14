Легендарный рок-музыкант призвал к референдуму на Донбассе и Новороссии.
Сооснователь легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал власти Украины последователями националиста Степана Бандеры и призвал дать жителям Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии возможность самостоятельно определить свою судьбу. Массовое мероприятие прошло 13 сентября и собрало около 20 тысяч участников, сообщает агентство Reuters.
«Запорожье и любые другие оспариваемые области… Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью РФ», — заявил Роджер Уотерс, обращаясь к участникам митинга.
Вопрос о статусе Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии неоднократно поднимался на международном уровне после проведения референдумов в 2014 и 2022 годах, по итогам которых эти территории были включены в состав России. Российские власти настаивают о на праве жителей этих регионов на самоопределение, в то время как Украина продолжает считать их своей территорией.