В Киевской области раздались мощные взрывы: что известно

На нефтебазе в Киевской области произошел мощный взрыв. Это случилось в городе Васильков, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на местные паблики.
«Киевская область: местные паблики сообщают о мощном взрыве недалеко от Василькова. По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе», — говорится в сообщении.
СМИ отмечают, что к месту происшествия выдвинулись специалисты по чрезвычайным ситуациям. Что стало причиной взрыва, не сообщается.
Ранее «МК» писал, что в Староконстантинове Хмельницкой области Украины российская армия нанесла мощный удар по военному аэродрому ВСУ. По данным подполья, была серия прилетов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.