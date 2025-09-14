Ричмонд
Более тысячи автомобилей стоят в очереди к Крымскому мосту

В очереди к Крымскому мосту находятся более тысячи авто со стороны Керчи.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на подходах к Крымскому мосту, на 01:00 по московскому времени образовалась очередь из более чем 1000 автомобилей со стороны Керчи.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 100 транспортных средств», — передает канал.

В то время как со стороны Керчи автомобилисты вынуждены ожидать более трех часов, со стороны Тамани подъезды к мосту полностью свободны.

Напомним, что 13 сентября в очереди перед Крымским мостом стояло 1219 машин. Тогда время ожидания в пробке составляло более трех часов.

Напомним, что в августе у Крымского моста вновь возникли многокилометровые пробки, поражающие даже бывалых туристов. Тогда очереди с двух сторон пролива превысили 2,5 тыс. машин. Среди ожидающих выезда из Крыма были знаменитости — Лепс и SHAMAN.

