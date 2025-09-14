Более тысячи автомобилей стоят в очереди к Крымскому мосту

Напомним, что в августе у Крымского моста вновь возникли многокилометровые пробки, поражающие даже бывалых туристов. Тогда очереди с двух сторон пролива превысили 2,5 тыс. машин. Среди ожидающих выезда из Крыма были знаменитости — Лепс и SHAMAN.