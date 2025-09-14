После взрыва под Орлом запущены альтернативные поезда

Движение поездов дальнего следования в Орловской области переведено на альтернативный маршрут, а для пассажиров скоростных электропоездов «Ласточка» организован автобусный транфер. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
По предварительной информации, инцидент произошел во время плановой проверки железнодорожных путей, когда произошла детонация взрывного устройства. Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что погибшими являются два сотрудника Росгвардии. Как сообщали в МЖД, максимальное время задержки пассажирских поездов в регионе достигает 4,5 часа.
Сообщается, что на период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту. Для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.
Для пассажиров, ожидающих отправления на вокзалах, а также для тех, чьи поезда задержаны в пути более чем на четыре часа, организовано питание.
Для координации работы по перевозке пассажиров создан оперативный штаб под руководством начальника МЖД Павла Иванова. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00.
Читайте материал по теме: Поезда между Петербургом и Белгородом задерживаются из-за подрыва на путях под Орлом.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.