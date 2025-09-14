Ричмонд
Боеприпасы взорвались при перевозке в поезде в Киевской области

Взрыв в Киевской области произошёл в поезде, который переводил боеприпасы. Инцидент случился в районе села Калиновка, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Источник: Life.ru

В момент ЧП рядом находился пассажирский поезд № 730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. По данным издания, из-за повреждения контактной сети состав был вынужден остановиться, а сотни пассажиров эвакуировали в близлежащую лесополосу.

Председатель Киевской областной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва и добавил, что на месте работают спасатели. По его словам, информации о погибших или возгорании вагонов пока нет.

Ранее Life.ru писал, что в Киевской области зафиксировали взрывы на промышленных объектах. В частности, сообщалось, что недалеко от Василькова прогремел взрыв на нефтебазе. Местные власти тогда режим тревоги не вводили.