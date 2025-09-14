Глава РФПИ призвал привлечь к ответственности западные СМИ после убийства сторонника Трампа

«Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — говорится в сообщении главы РФПИ. По словам Дмитриева, в США распространяются призывы ужесточить законодательство по ответственности СМИ, в том числе с предложением назвать соответствующий закон именем Чарли Кирка. Это связано с тем, что, как отмечают сторонники экс-президента Дональда Трампа, страна оказалась «на опасной тропе» из-за дезинформации, распространяемой медиа и блогерами.