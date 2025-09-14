Под Киевом взорвался поезд с боеприпасами

Взрывы и происшествия на объектах инфраструктуры в Киевской области происходят не впервые. Ранее в регионе уже фиксировались взрывы, в том числе на нефтебазе возле города Васильков, а также в других городах Украины — Киеве, Одессе и Харькове, где сообщалось о повреждениях инфраструктуры во время воздушных тревог.