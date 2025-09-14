Под Киевом взорвался поезд с боеприпасами

Поезд взорвался под Киевом.
В Киевской области Украины произошел взрыв при перевозке боеприпасов по железной дороге в районе села Калиновка. Об этом сообщают СМИ. В результате происшествия была повреждена контактная сеть, что привело к остановке пассажирского поезда.
«Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге», — пишут РИА Новости. В результате аварии не сообщается о пострадавших среди пассажиров состава, однако инфраструктура железной дороги получила значительные повреждения.
По данным информационного агентства, взрыв вызвал кратковременное возгорание, которое локализовали прибывшие на место аварийные службы. Движение поездов по участку временно приостановлено для проведения ремонтных работ и оценки ущерба.
Взрывы и происшествия на объектах инфраструктуры в Киевской области происходят не впервые. Ранее в регионе уже фиксировались взрывы, в том числе на нефтебазе возле города Васильков, а также в других городах Украины — Киеве, Одессе и Харькове, где сообщалось о повреждениях инфраструктуры во время воздушных тревог.