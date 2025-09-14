«РВ»: в Киевской области произошёл взрыв возле авиабазы ВСУ

Взрыв произошёл недалеко от авиабазы украинских формирований в Киевской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
В публикации отмечается, что он прогремел в городе Василькове. После этого началась вторичная детонация. Предположительно, речь может идти о складе с авиационными боеприпасами.
Украинское интернет-издание «Зеркало недели», в свою очередь, со ссылкой на источники написало о взрыве в районе села Калиновка в Киевской области. В сообщении уточняется, что это произошло из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге.
Журналисты отметили, что к месту инцидента отправились подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Напомним, 11 сентября появилась информация, с истребителя ВСУ, который пролетал над селом Копыль в Волынской области, на жилой дом упала ракета. Также сообщалось, в момент происшествия внутри якобы никого не было.