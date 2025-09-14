На Камчатке турист умер во время восхождения на Вачкажец

Пожилой турист скончался во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным ведомства, трагедия произошла во время подъема на гору Летняя Поперечная — у мужчины остановилось сердце, спасти его не удалось.