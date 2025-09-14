Европа в огне: что известно о митингах, охвативших несколько стран

В центре Лондона прошли столкновения между противниками нелегальной миграции и полицией. Наибольшая напряженность отмечалась на Трафальгарской площади, где правоохранители использовали как конные, так и пешие патрули для вытеснения части протестующих из района Уайтхолл, в котором размещены государственные учреждения. В ходе масштабных демонстраций в центре города сотрудники правоохранительных органов столкнулись с «недопустимым уровнем насилия» со стороны участников. По официальным данным, пострадали 26 полицейских, четверо из них получили серьезные травмы.