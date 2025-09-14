Европа в огне: что известно о митингах, охвативших несколько стран

Митинги прошли в пяти странах Европы.
За последние несколько часов сразу в пяти странах Европы прошли массовые митинги. Протесты захлестнули Британию, Грузию, Сербию, Болгарию и Германию. Люди недовольны внутренней политикой государств. Обо всем, что известно к этому моменту — в материале URA.RU.
Крупнейшие столкновения с полицией на митинге в Великобритании.
В центре Лондона прошли столкновения между противниками нелегальной миграции и полицией. Наибольшая напряженность отмечалась на Трафальгарской площади, где правоохранители использовали как конные, так и пешие патрули для вытеснения части протестующих из района Уайтхолл, в котором размещены государственные учреждения. В ходе масштабных демонстраций в центре города сотрудники правоохранительных органов столкнулись с «недопустимым уровнем насилия» со стороны участников. По официальным данным, пострадали 26 полицейских, четверо из них получили серьезные травмы.
Антиправительственный митинг активистов в Тбилиси.
Митингующие требуют отставку правительстваФото: Сергей Русанов © URA.RU.
В столице Грузии, Тбилиси, состоялась масштабная акция протеста с участием граждан, выступающих против действующего руководства страны. Демонстранты вышли на улицы с государственными флагами Грузии, а также символикой ЕС и США. Основными требованиями протестующих стали отставка правительства и сохранение действующего безвизового режима с Европейским союзом.
Колонна участников шествия двинулась от здания парламента в направлении Площади Свободы — места, имеющего особое значение в истории массовых протестных движений в Грузии. Протестующие настаивают на немедленной смене власти, аргументируя свою позицию тем, что нынешнее руководство республики, по их мнению, удаляет страну от интеграции с ЕС.
В Сербии прошла массовая акция протеста против приватизации государственных предприятий.
В центре Белграда состоялась масштабная акция протеста, направленная против процесса приватизации государственных предприятий. Организатором мероприятия выступила Ассоциация трудовых коллективов, профсоюзов и профессиональных объединений «Общественный фронт», лозунгом которой стало утверждение о том, что государственная собственность представляет собой ценность, а не товар.
В то же время в более чем 130 населенных пунктах страны прошли мирные собрания граждан, поддерживающих сохранение государственных предприятий и выступающих против протестных действий студентов и оппозиционных сил. Эти мероприятия были организованы в знак поддержки нынешнего руководства страны.
В городах Болгарии развернули массовые митинги против введения евро.
Болгары против перехода на евроФото: Алексей Гайнов © URA.RU.
В нескольких болгарских городах состоялись массовые акции против планов перехода на евро. Как сообщают местные СМИ, участники митингов выразили несогласие с введением европейской валюты и потребовали отставки действующего правительства. «Основное требование — немедленная отставка правительства. Это необходимо для того, чтобы спасти Болгарию и сохранить болгарский лев», — заявил руководитель партии «Опасдане» Костадин Костадинов.
Наиболее масштабные демонстрации прошли в таких городах, как Шумен, Плевен, Варна, Велико-Тырново и Русе. На улицы вышли тысячи граждан, державших плакаты с призывами сохранить национальную валюту — болгарский лев.
В Столице Германии прошли митинги против украинской поддержки.
В Берлине состоялись массовые акции протеста против оказания военной помощи Украине. Демонстранты выразили несогласие с продолжающимися поставками вооружения Киеву и призвали к их прекращению. У Бранденбургских ворот собрались тысячи немцев с требованием остановить военную поддержку. По информации полиции, в мероприятии в центре германской столицы приняли участие порядка 12 тысяч человек.