Минобороны Германии потребовало увеличить помощь Украине

Писториус потребовал больше денег для Украины.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус запросил увеличить финансирование военной поддержки Украины на ближайшие два года на 10 млрд евро сверх ранее утвержденных сумм. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные из ведомства министра обороны. По информации издания, Писториус просит выделить 15,8 млрд евро на 2026 год и 12,8 млрд евро на 2027 год вместо согласованных ранее 9 млрд евро ежегодно, включая выплаты из фондов Европейского союза.
Причиной обращения стали растущие потребности Украины в вооружении и военной технике, а также обязательства Берлина перед союзниками по НАТО. «Мы не можем выполнить наши обязательства по поддержке Украины в полном объеме при нынешнем уровне финансирования», — цитирует Bild письмо Писториуса в адрес министра финансов Ларса Клингбайля и главы правительства Фридриха Мерца.
Согласно данным газеты, запрос Минобороны значительно превышает параметры бюджета, одобренного финансовым ведомством. Ранее кабинет министров ФРГ согласовал выделение по 9 млрд евро на каждого из двух последующих лет для военной помощи Киеву, включая долю немецких взносов в общеевропейские программы. Однако, по оценке Писториуса, этих средств недостаточно для реализации намеченных поставок и выполнения международных обязательств. На данный момент решение о корректировке бюджета не принято, переговоры между министерствами продолжаются.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС должны будут продолжать и увеличивать финансирование вооруженных сил Украины даже после завершения конфликта, а также искать новые источники поддержки. Евросоюз уже сталкивался с дефицитом средств и необходимостью перераспределять ресурсы, в том числе обсуждая использование доходов от замороженных российских активов.