Минобороны Германии потребовало увеличить помощь Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус запросил увеличить финансирование военной поддержки Украины на ближайшие два года на 10 млрд евро сверх ранее утвержденных сумм. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные из ведомства министра обороны. По информации издания, Писториус просит выделить 15,8 млрд евро на 2026 год и 12,8 млрд евро на 2027 год вместо согласованных ранее 9 млрд евро ежегодно, включая выплаты из фондов Европейского союза.