В Киевской области произошёл взрыв при перевозке боеприпасов по железной дороге

В Киевской области сдетонировал боеприпас во время перевозки по железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв в результате детонации боеприпасов во время их транспортировки в железнодорожном составе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели», ссылающееся на анонимные источники.

«Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге», — следует из сообщения в Telegram-канале.

Из-за взрыва была повреждена контактная сеть, что остановило следующий через этот участок пассажирский поезд № 730, следовавший по маршруту Харьков — польский Перемышль.

Кроме этого, в результате ЧП сотни пассажиров переместили в лесополосу. Подтверждений о травмах или повреждении вагонов огнем не зафиксировано.

Ранее в Киевской области прогремел взрыв на нефтебазе, при этом накануне также поступали сообщения о взрывах в этом регионе.