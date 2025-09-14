В Киевской области произошёл взрыв при перевозке боеприпасов по железной дороге

В районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв в результате детонации боеприпасов во время их транспортировки в железнодорожном составе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели», ссылающееся на анонимные источники.
«Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге», — следует из сообщения в Telegram-канале.
Из-за взрыва была повреждена контактная сеть, что остановило следующий через этот участок пассажирский поезд № 730, следовавший по маршруту Харьков — польский Перемышль.
Кроме этого, в результате ЧП сотни пассажиров переместили в лесополосу. Подтверждений о травмах или повреждении вагонов огнем не зафиксировано.
Ранее в Киевской области прогремел взрыв на нефтебазе, при этом накануне также поступали сообщения о взрывах в этом регионе.