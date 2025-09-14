Ричмонд
Восемь из 62 афтершоков ощутили за сутки жители Камчатки

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировано 62 афтершока магнитудой от 3.5 до 7.4, из которых восемь ощущались населением. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

Продолжается повышенная активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Решением главы региона в крае введён режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Напомним, что утром 13 сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое ощущалось в ряде населённых пунктов. В результате сейсмической активности была объявлена угроза цунами, однако ожидаемая волна так и не была зафиксирована.

