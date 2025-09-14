Восемь из 62 афтершоков ощутили за сутки жители Камчатки

Продолжается повышенная активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Решением главы региона в крае введён режим чрезвычайной ситуации природного характера.
Напомним, что утром 13 сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое ощущалось в ряде населённых пунктов. В результате сейсмической активности была объявлена угроза цунами, однако ожидаемая волна так и не была зафиксирована.
