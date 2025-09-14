Ричмонд
СБУ объявила в розыск экс-ведущего RT Красовского

Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в материалах украинских органов власти.

На Украине объявили в розыск российского журналиста.

«Антон Красовский числится в розыске с февраля 2025 года», — говорится в карточке украинской базы данных, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства объявления в розыск официально не раскрываются.

Ранее российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.