На Камчатке за сутки произошло более 60 афтершоков

Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 были зарегистрированы на Камчатке за последние сутки. Об этом сообщило краевое управление МЧС. По информации ведомства, восемь подземных толчков оказались ощутимы для жителей региона. Один из афтершоков достиг магнитуды 7,4, вызвав объявление угрозы цунами. Несмотря на тревогу, морская волна до населенных пунктов не дошла.