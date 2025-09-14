На Камчатке за сутки произошло более 60 афтершоков

Десятки афтершоков зафиксировали на Камчатке.
Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 были зарегистрированы на Камчатке за последние сутки. Об этом сообщило краевое управление МЧС. По информации ведомства, восемь подземных толчков оказались ощутимы для жителей региона. Один из афтершоков достиг магнитуды 7,4, вызвав объявление угрозы цунами. Несмотря на тревогу, морская волна до населенных пунктов не дошла.
«За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых. Ученые фиксируют активность вулкана Камбального… Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — говорится в сообщении управления в telegram-канале.
Мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля 2025 года и стало одним из самых сильных за последние десятилетия. Тогда были зафиксированы десятки афтершоков, повреждены здания и инфраструктура, а часть жителей временно покинули свои дома. По оценке специалистов, такие сейсмические события могут приводить к усилению вулканической активности и локальному загрязнению атмосферы.