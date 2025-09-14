Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: в Ленобласти сбит беспилотник

В Киришском районе Ленинградской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Инцидент произошел в первой половине дня, когда силы ПВО отреагировали на появление неустановленного объекта в воздушном пространстве района.

Один БПЛА сбит в Ленобласти.

В Киришском районе Ленинградской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Инцидент произошел в первой половине дня, когда силы ПВО отреагировали на появление неустановленного объекта в воздушном пространстве района.

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Подробности пока не разглашаются.

Ранее силы ПВО уже уничтожили два беспилотника в Киришском и Гатчинском районах Ленинградской области, о чем также сообщал губернатор Александр Дрозденко. Тогда пострадавших и разрушений удалось избежать, а жителей региона призвали воздержаться от посещения промышленных зон и общественных мест.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше