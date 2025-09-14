Дрозденко: в Ленобласти сбит беспилотник

Один БПЛА сбит в Ленобласти.
В Киришском районе Ленинградской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Инцидент произошел в первой половине дня, когда силы ПВО отреагировали на появление неустановленного объекта в воздушном пространстве района.
«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Подробности пока не разглашаются.
Ранее силы ПВО уже уничтожили два беспилотника в Киришском и Гатчинском районах Ленинградской области, о чем также сообщал губернатор Александр Дрозденко. Тогда пострадавших и разрушений удалось избежать, а жителей региона призвали воздержаться от посещения промышленных зон и общественных мест.