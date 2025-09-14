Ричмонд
На Камчатке за сутки зафиксировано более 60 афтершоков

За последние 24 часа на Камчатке зарегистрировано более 60 повторных сейсмических толчков магнитудой до 7,4, восемь из которых ощущались местными жителями. Об этом сообщило краевое управление МЧС через свой Telegram-канал.

«За прошедшие сутки произошло 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из которых восемь были ощутимыми», — указано в сообщении.

Один из толчков достиг магнитуды 7,4, его сила в населенных пунктах оценивалась в шесть баллов.

В связи с этим была объявлена угроза цунами, однако волна не достигла жилых районов. Накануне на полуострове было зафиксировано восемь подземных толчков магнитудой до 4,9, ни один из которых не ощущался в населенных пунктах. В Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для жителей, опасающихся оставаться в своих домах после землетрясения. Он расположен по адресу: Халактырское шоссе, 6/6.

Ученые продолжают мониторинг вулканической активности, которая возросла после мощного землетрясения 30 июля. «Специалисты фиксируют активность вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к этим вулканам», — заключили в главке.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С 14 августа в Камчатском крае действует режим ЧС природного характера. Сейсмологи отмечают постепенное снижение интенсивности афтершоков, однако характеризуют текущую сейсмическую обстановку как «экстремально высокую».

