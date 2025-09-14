На Камчатке за сутки зафиксировано более 60 афтершоков

В связи с этим была объявлена угроза цунами, однако волна не достигла жилых районов. Накануне на полуострове было зафиксировано восемь подземных толчков магнитудой до 4,9, ни один из которых не ощущался в населенных пунктах. В Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для жителей, опасающихся оставаться в своих домах после землетрясения. Он расположен по адресу: Халактырское шоссе, 6/6.