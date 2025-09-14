Во Владивостоке задержали мужчину по обвинению в убийстве жены

«По версии следствия, фигурант подкараулил свою супругу, с которой они совместно не проживали, и нанес не менее десяти колото-резанных ран в область туловища, в результате чего наступила смерть… Пытаясь скрыться, он уехал в город Уссурийск, где был задержан. Им оказался 28-летний супруг потерпевшей… обнаружены и изъяты орудия убийства — два ножа», — говорится в сообщении.