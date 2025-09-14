Двух медведей сбили в Хабаровском крае

7 сентября — бурый медведь неоднократно был замечен в с. Верхнетамбовское Комсомольского муниципального района. Ведет себя агрессивно, людей и собак не боится. Издано распоряжение управления по регулированию численности бурого медведя. Проводятся мероприятия по отстрелу данной особи.