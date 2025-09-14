Двух медведей сбили в Хабаровском крае

На пошедшей неделе Управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края зарегистрировано три конфликтных ситуации с дикими животными, сообщает ИА AmurMedia.
7 сентября — бурый медведь неоднократно был замечен в с. Верхнетамбовское Комсомольского муниципального района. Ведет себя агрессивно, людей и собак не боится. Издано распоряжение управления по регулированию численности бурого медведя. Проводятся мероприятия по отстрелу данной особи.
8 сентября — бурого медведя сбили на объездной автодороге «Хабаровск — Владивосток» между 23 и 24 км. Проводится проверка.
9 сентября — бурого медведя сбили на 222-м километре автодороги А 376 «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Проводится проверка, автомобиль скрылся с места ДТП.
В Управлении напоминают, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.