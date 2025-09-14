Ричмонд
Двух медведей сбили в Хабаровском крае

За прошедшую неделю в регионе зарегистрированы три конфликтные ситуации с участием косолапых.

На пошедшей неделе Управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края зарегистрировано три конфликтных ситуации с дикими животными, сообщает ИА AmurMedia.

7 сентября — бурый медведь неоднократно был замечен в с. Верхнетамбовское Комсомольского муниципального района. Ведет себя агрессивно, людей и собак не боится. Издано распоряжение управления по регулированию численности бурого медведя. Проводятся мероприятия по отстрелу данной особи.

8 сентября — бурого медведя сбили на объездной автодороге «Хабаровск — Владивосток» между 23 и 24 км. Проводится проверка.

9 сентября — бурого медведя сбили на 222-м километре автодороги А 376 «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Проводится проверка, автомобиль скрылся с места ДТП.

В Управлении напоминают, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.