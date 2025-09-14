Во Владивостоке мужчина подозревается в убийстве жены двумя ножами

Ранее аналогичный случай произошел в Ноябрьске (ЯНАО), где мужчина в июне 2025 года убил свою сожительницу во время ссоры и также попытался скрыться, но был задержан в течение суток. Расследование этого дела завершилось, и материалы с обвинительным заключением были направлены в суд в сентябре 2025 года. Оба случая расследуются по статье 105 УК РФ (убийство).