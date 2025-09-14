Ричмонд
В Ленинградской области сбили беспилотник ВСУ

В Киришском районе Ленинградской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — написал Дрозденко в телеграм-канале. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили тридцать восемь украинских беспилотников над территорией Крыма и Белгородской области. Вражеская атака продолжалась восемь часов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше