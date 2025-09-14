В ЮАР дети обнаружили обезглавленное тело женщины в затопленном доме

«Тело было найдено в состоянии разложения и состояло только из торса и ног. На жертве были разноцветные леггинсы и один кроссовок на левой ноге», — заявил представитель полиции Махломола Карели.
По информации издания, страшную находку сделали двое малышей, которые играли в пустующем доме. По словам представителя полиции, сейчас правоохранители проводят операцию по откачке воды из здания, чтобы продолжить осмотр места происшествия. Он также добавил, что основной задачей на данный момент является поиск отсутствующей верхней части тела для установления личности погибшей и дальнейшего расследования.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Нью-Йорке рецидивист жестоко убил пенсионера, а затем сжёг заживо его прикованную к инвалидному креслу супругу. Как установило следствие, 42-летний Джамел МакГрифф, находясь в районе Беллероуз (Квинс), вошёл в дом к пожилому 76-летнему Фрэнку Олтону, сославшись на необходимость зарядить свой телефон. Когда хозяин отказал незваному гостю, последний совершил на него нападение.