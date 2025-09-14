Ричмонд
Задержанный оператор австрийской телекомпании сбежал от украинских военкомов

Оператор австрийской телекомпании ORF, задержанный на Украине, сумел бежать из территориального центра комплектования (ТЦК), где его удерживали несколько дней. Об этом рассказал руководитель бюро ORF в Киеве Кристиан Вершютц.

Мужчина вместе с супругой провели ночь в машине в лесу, опасаясь быть задержанными (архивное фото).

«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — сказал Вершютц. Его слова приводит телеканал OE24.

Руководитель бюро ORF в Киеве также отметил, что мужчина и его жена провели ночь в автомобиле в лесном массиве, опасаясь быть задержанными. Затем они отправились в Киев в сопровождении адвоката.

Ранее в украинском городе Черкассы сотрудники ТЦК пытались призвать в армию православного священника и блогера Андрея Шимановича. Когда на улице у него проверяли документы, он попытался сопротивляться. Известно, что в 2024 году Андрей Шиманович покинул Православную церковь Украины и снова стал священником Украинской православной церкви Московского патриархата. Эта церковь, несмотря на реформы, все еще связана с Русской православной церковью. Ранее Шимановича уже разыскивали на Украине. Сейчас ему грозит уголовное дело или отправка на фронт.