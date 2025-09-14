Задержанный оператор австрийской телекомпании сбежал от украинских военкомов

Ранее в украинском городе Черкассы сотрудники ТЦК пытались призвать в армию православного священника и блогера Андрея Шимановича. Когда на улице у него проверяли документы, он попытался сопротивляться. Известно, что в 2024 году Андрей Шиманович покинул Православную церковь Украины и снова стал священником Украинской православной церкви Московского патриархата. Эта церковь, несмотря на реформы, все еще связана с Русской православной церковью. Ранее Шимановича уже разыскивали на Украине. Сейчас ему грозит уголовное дело или отправка на фронт.