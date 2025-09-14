Ричмонд
Переделанный российский хит «Матушка-земля» стал песней военных НАТО. Видео

Польские военные позаимствовали российскую песню «Матушка-земля». Под нее они снимают видео для соцсетей.

Польские военные записывают ролики для соцсетей под измененную версию песни «Матушка-земля».

Польские военные позаимствовали российскую песню «Матушка-земля». Под нее они снимают видео для соцсетей.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в одном из польских городов проезжают грузовики, которые перевозят технику НАТО. Само видео сопровождается мотивом, в котором легко угадывается песня «Матушка-земля» российской исполнительницы Татьяны Макеевой (в девичестве — Куртукова).

Однако вместо оригинальных слов там звучит «Polska, do boju», что означает «Польша, давай бороться». Отмечается, что именно под эту переделанную композицию военнослужащие снимают ролики, которые выкладывают в популярных соцсетях.

Ранее стало известно, что российская певица и композитор Татьяна Макеева была внесена в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Причиной для включения исполнительницы в этот список стало ее участие в новогодней программе «Голубой огонек» в прошлом году, где она выступала вместе с участниками специальной военной операции. Также отмечается, что на странице Макеевой на ресурсе по ошибке указана фамилия «Макарова», передает 360.ru.

