Переделанный российский хит «Матушка-земля» стал песней военных НАТО. Видео

Ранее стало известно, что российская певица и композитор Татьяна Макеева была внесена в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Причиной для включения исполнительницы в этот список стало ее участие в новогодней программе «Голубой огонек» в прошлом году, где она выступала вместе с участниками специальной военной операции. Также отмечается, что на странице Макеевой на ресурсе по ошибке указана фамилия «Макарова», передает 360.ru.