Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник-футболист погиб в Жамбылской области

Школьный футбольный матч в селе Коккайнар Жамбылской области закончился гибелью старшеклассника, сообщает Zakon.kz.

После игры старшеклассники поссорились из-за результата и устроили драку. Один из участников потерял сознание и умер дома еще до приезда скорой помощи, передает телеканал «КТК» в своем Telegram-канале.

«Полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых — юноши 16 и 17 лет. Оба участника трагического матча помещены в изолятор временного содержания.

11 сентября в Алматинской области автобус со школьниками столкнулся с легковушкой.