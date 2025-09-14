Школьник-футболист погиб в Жамбылской области

После игры старшеклассники поссорились из-за результата и устроили драку. Один из участников потерял сознание и умер дома еще до приезда скорой помощи, передает телеканал «КТК» в своем Telegram-канале.
«Полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых — юноши 16 и 17 лет. Оба участника трагического матча помещены в изолятор временного содержания.
11 сентября в Алматинской области автобус со школьниками столкнулся с легковушкой.