Во время рыбалки утонул мужчина в Хабаровском крае

Новости, Хабаровский край. По данным МЧС, в регионе за сутки зафиксировано одно происшествие на воде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В районе поселка Эльбан во время рыбалки на одноименной реке погиб 41-летний мужчина. По данным экстренных служб, он утонул.
«Сейчас на месте работают специалисты. Организованы поисковые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Еще одна трагедия произошла в бухте Гертнера в Магаданской области. В 700 метрах от берега перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами. Спасатели и добровольцы обследовали акваторию и береговую линию. Позже тело одного из рыбаков выбросило на берег. Вчера стало известно, что найден и второй мужчина.