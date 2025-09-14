Во время рыбалки утонул мужчина в Хабаровском крае

Еще одна трагедия произошла в бухте Гертнера в Магаданской области. В 700 метрах от берега перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами. Спасатели и добровольцы обследовали акваторию и береговую линию. Позже тело одного из рыбаков выбросило на берег. Вчера стало известно, что найден и второй мужчина.