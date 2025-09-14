Ричмонд
Во время рыбалки утонул мужчина в Хабаровском крае

Трагедия произошла на реке Эльбан.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Хабаровский край. По данным МЧС, в регионе за сутки зафиксировано одно происшествие на воде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В районе поселка Эльбан во время рыбалки на одноименной реке погиб 41-летний мужчина. По данным экстренных служб, он утонул.

«Сейчас на месте работают специалисты. Организованы поисковые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Еще одна трагедия произошла в бухте Гертнера в Магаданской области. В 700 метрах от берега перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами. Спасатели и добровольцы обследовали акваторию и береговую линию. Позже тело одного из рыбаков выбросило на берег. Вчера стало известно, что найден и второй мужчина.