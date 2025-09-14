В США раскрыли планы Трампа по затягиванию санкций против России

Критики Трампа считают, что он намеренно затягивает введение санкций против РФ.
Глава Белого дома Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить импорт российской нефти, что может быть частью его тактики по затягиванию введения новых антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
«По словам критиков [американского лидера], эти комментарии [президента США по поводу введения санкций против РФ] могут еще больше затормозить попытки Трампа оказать давление на [президента России Владимира] Путина с целью прекращения конфликта на Украине», — сказано в материале. Он опубликован на сайте WP.
Издание сообщает, что его предложение, опубликованное в социальных сетях, вряд ли поддержат все 32 страны-участницы альянса. Это связано с тем, что некоторые государства НАТО продолжают покупать российские энергоносители. Например, Турция, которая остается одним из главных покупателей российской нефти и старается сохранять отношения с Кремлем, несмотря на украинский конфликт. Кроме того, Венгрия и Словакия, которые тоже покупают нефть у РФ и считаются союзниками Трампа, пытаются защитить свои экономики от возможных проблем из-за поиска новых поставщиков энергии.
«В то же время некоторые ястребы в отношении России, как в Вашингтоне, так и в европейских столицах, выразили мнение в субботу, что недавние требования Трампа рассматриваются им как способ уклониться от принятия мер против Москвы. Вместе с тем они подчеркнули необходимость для Европы полностью отказаться от импорта российских энергетических ресурсов», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что США пообещали ввести самые строгие санкции против России лишь тогда, когда страны НАТО тоже согласятся на такие меры и перестанут покупать российскую нефть. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что покупка российской нефти делает позицию НАТО слабее на переговорах. Кроме того, американский лидер хочет, чтобы на товары из Китая ввели пошлины от 50 до 100 процентов, назвав это вторым условием, передает 360.ru.