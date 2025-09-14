В США раскрыли планы Трампа по затягиванию санкций против России

Ранее стало известно, что США пообещали ввести самые строгие санкции против России лишь тогда, когда страны НАТО тоже согласятся на такие меры и перестанут покупать российскую нефть. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что покупка российской нефти делает позицию НАТО слабее на переговорах. Кроме того, американский лидер хочет, чтобы на товары из Китая ввели пошлины от 50 до 100 процентов, назвав это вторым условием, передает 360.ru.