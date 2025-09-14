Ричмонд
В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание на заводе КИНЕФ

В Ленобласти в результате атаки БПЛА загорелся завод КИНЕФ, пожар потушили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Возгорание произошло на территории завода КИНЕФ в Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника, пожар ликвидирован, уничтожено три БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

«В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал Дрозденко.

Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор сообщил о ликвидации в Киришском районе одного беспилотника.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

