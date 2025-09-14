В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях 13 сентября: подробнее о ЧП

Позднее, в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где был зафиксирован взрыв на железнодорожных путях, движение поездов дальнего следования временно переведено на альтернативный маршрут. Об этом проинформировала пресс-служба Московской железной дороги.