В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях 13 сентября: подробнее о ЧП

В Орловской области произошло ЧП — вечером 13 сентября на железнодорожных путях в приграничной зоне Орловской и Курской областей нашли взрывные устройства.
Позднее, в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где был зафиксирован взрыв на железнодорожных путях, движение поездов дальнего следования временно переведено на альтернативный маршрут. Об этом проинформировала пресс-служба Московской железной дороги.
«Для пассажиров “Ласточек” назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на “Ласточках” до конечных станций», — передает информацию МЖД.
Компания также уточнила, что пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути свыше четырех часов, а также находящиеся в ожидании отправления на вокзалах, будут обеспечены питанием.
Кроме этого, для координации мероприятий по организации перевозок на МЖД действует оперативный штаб под руководством начальника магистрали Павла Иванова.
После стало известно, права пассажиров задержанных поездов взяты под надзор транспортной прокуратурой. Как заявили в ведомстве, прокуроры следят за соблюдением законодательства и примут меры при нарушениях.
Напомним, что накануне МЖД сообщила о задержании 10 пассажирских поездов после взрыва в Орловской области. Среди задерживающихся поездов оказались: № 742 Белгород — Москва, № 143 Москва — Кисловодск, № 741 Москва — Белгород, № 726 Курск — Москва, № 6338 Курск — Орел и другие.
Максимальная продолжительность задержки поездов составляла 4,5 часа.
Тогда губернатор области Андрей Клычков заявил, что оперативная обстановка находится под контролем, а правоохранительные органы разыскивают причастных к совершению преступления.
Позднее стало известно, что при обезвреживании взрывных устройств одно сдетонировало: двое росгвардейцев погибли, один человек находится в критическом состоянии.
Накануне с целью транспортировки пассажиров в Курск была организована отправка 18 автобусов между Курской и Орловской областями. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, они обеспечат доставку до пункта назначения.