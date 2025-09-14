Ричмонд
Падение обломков БПЛА вызвало возгорание в Ленобласти

В районе города Кириши в Ленобласти силами ПВО было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из дронов стало причиной возгорания на территории местного нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Пожар на НПЗ в Ленобласти ликвидирован, заявил Дрозденко.

«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что над регионом было сбито три беспилотника.

События произошли на фоне официального предупреждения властей Ленинградской области об объявленной в регионе опасности БПЛА. Александр Дрозденко также предупредил жителей о возможных временных перебоях в работе мобильного интернета в связи с текущей обстановкой.

