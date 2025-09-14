Пожар разгорелся в НПЗ в Ленобласти после падения обломков беспилотника

Три беспилотника (БПЛА) были сбиты в районе Киришей Ленинградской области, один из них вызвал возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По словам главы области, огонь на заводе уже ликвидирован, пострадавших нет.
— В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано, — говорится в сообщении.
Накануне в городе Губахе Пермского края беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать промышленное предприятие.
Ранее украинский дрон атаковал здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. При падении беспилотника произошло детонирование рядом с вентиляционной трубой действующего энергоблока.