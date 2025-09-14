В Лужском районе Ленинградской области три вагона порожнего товарного состава сошли с рельс. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Инцидент случился на перегоне Строганово — Мшинская. На месте происшествия работают правоохранительные органы, включая саперов. Следователи рассматривают версию диверсии.
— Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, — говорится в сообщении.
Ранее Дрозденко сообщил, что три беспилотника (БПЛА) были сбиты в районе Киришей Ленинградской области, один из них вызвал возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ.
Накануне стало известно, что украинские военные пытались сорвать снабжение подразделений российской армии, нанеся удары по железнодорожной станции. Российский майор Михаил Демидов сумел вывести железнодорожный состав из-под массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, рискуя собственной жизнью.