Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три вагона товарного поезда сошли с рельс в Ленобласти, работают саперы

В Лужском районе Ленинградской области три вагона порожнего товарного состава сошли с рельс. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В Лужском районе Ленинградской области три вагона порожнего товарного состава сошли с рельс. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Инцидент случился на перегоне Строганово — Мшинская. На месте происшествия работают правоохранительные органы, включая саперов. Следователи рассматривают версию диверсии.

— Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, — говорится в сообщении.

Ранее Дрозденко сообщил, что три беспилотника (БПЛА) были сбиты в районе Киришей Ленинградской области, один из них вызвал возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ.

Накануне стало известно, что украинские военные пытались сорвать снабжение подразделений российской армии, нанеся удары по железнодорожной станции. Российский майор Михаил Демидов сумел вывести железнодорожный состав из-под массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, рискуя собственной жизнью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше